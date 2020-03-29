Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, silahında kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan S.D. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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