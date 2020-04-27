Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Olay, bugün Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Fedai B.'nin bacağına isabet etti.

ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi, tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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