Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da silahlı kavga güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Adıyaman'da silahlı kavga güvenlik kamerasında

Adıyaman'da silahlı kavga güvenlik kamerasında

7 saat önce

Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da silahlı kavga güvenlik kamerasında, System.String[]

Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, A.P. ile ismi öğrenilemeyen bir akrabası arasında Turgut Reis Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla A.P'yi ayaklarından yaralayan zanlı kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki kişinin tartıştığı ve diğerinin tabancayla ateş ettiği görülüyor.

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz
Husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla vuruldu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu Nihal Olçok'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak tepkisi: Bu hızla benim hapse girişimi görürsün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:38:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da silahlı kavga güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]