Adıyaman'da silahlı kavga güvenlik kamerasında

Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, A.P. ile ismi öğrenilemeyen bir akrabası arasında Turgut Reis Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla A.P'yi ayaklarından yaralayan zanlı kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki kişinin tartıştığı ve diğerinin tabancayla ateş ettiği görülüyor.