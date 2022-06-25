Adıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu silahla M.Y'yi yaraladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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