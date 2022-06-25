112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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