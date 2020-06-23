Adıyaman'da silahlı kavgaya tutuklama - Son Dakika

Adıyaman'da silahlı kavgaya tutuklama
ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan ve F.B.'nin bacağından vurularak yaralandığı silahlı kavgaya karışan G.H., tutuklandı.
ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan ve F.B.'nin bacağından vurularak yaralandığı silahlı kavgaya karışan G.H., tutuklandı.
Bahçecik Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan kavgada F. B., tabancayla bacağından vuruldu. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlenen şüphelilerden G.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen G.H., tutuklanarak cezaevine koyuldu. Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi arıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:22 Kaynak: DHA
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