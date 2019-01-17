Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

36 dakika önce

- Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

- Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinde kaçarak uzaklaştı.
Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir iş yerine giderek burada bulunan iş yeri sahibi H.Y.G.'yi (45), pompalı av tüfeği ile vurdu. Omuzundan yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken kimliği tespit edilemeyen şahıs, pompalı av tüfeğini olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaşanan olay üzerine bölgeye giden polis ekipleri çevre güvenliği alırken yaralı H.Y.G., ise 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kimliği belirlenemeyen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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