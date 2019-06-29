Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı
16 dakika önce
Adıyaman'da bir kişi yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
'da bir kişi yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Gölbaşı
karayolu Börgenek köyü yakınlarında Abuzer Y. isimli kişi kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Kanlar içerisinde kalan adamı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abuzer Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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