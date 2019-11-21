Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:38 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde sokakta yürüyen C.Y. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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