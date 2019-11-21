Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde sokakta yürüyen C.Y. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hürriyet Mahallesi, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan emsal karar: Yanaktan makas almak tazminat sebebi
İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 02:22:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]