Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı

02.08.2022 11:37
Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı

Adıyaman'da, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde D.Y., isimli bir şahıs PKK'ya üye olmak suçundan gözaltına alındı. İfadesi tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen D.Y., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Adıyaman, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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