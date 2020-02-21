Adıyaman'da Sincikli depremzedelere yardım ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da Sincikli depremzedelere yardım ulaştırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da Sincikli depremzedelere yardım ulaştırıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda bulunan depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla gıda ve battaniye yardımında bulunuldu.

Adıyaman'da Sincikli depremzedelere yardım ulaştırıldı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda bulunan depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla gıda ve battaniye yardımında bulunuldu.

Depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba gösteren Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) ile jandarma ekipleri köy ve mezralara yardım ulaştırdı.

Zorlu coğrafi şartlara rağmen yer yer karla kaplanan köylere ulaşan ekipler, Aksu, Geçitli, Arıkonak, Çamdere, Çatbahçe, Söğütlübahçe ve Hasanlı köyleri ile İnlice beldesine bağlı mahallelerde gıda malzemesi ve battaniye dağıttı.

Bu arada, jandarma ve TOGEM ekipleri, yaşamını 10 yıldır yatağa bağımlı sürdüren 46 yaşındaki eşi Mehmet Kızıl ile bakımını üstlenen 45 yaşındaki eşi Elif Kızıl'ı da Dilektepe köyü Küçükçay mezrasındaki evlerinde ziyaret ederek, yardım malzemelerini verdi.

Ekiplere teşekkür eden Elif Kızıl, "Eşimin tüm ihtiyaçlarını gideriyorum. Ona çocuğum gibi bakıyorum. Sara hastasıydı ve beyin ameliyatının ardından felç kaldı. Eşim konuşamıyor. Kendisine bakmak zorundayım. Sağ olsun belediye ve jandarma ekipleri, ihtiyaçlarımızı karşılamada yardımcı oluyor. " diye konuştu.

TOGEM Koordinatörü Abdulmecit Doğan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremzedelere gıda ve battaniye dağıtarak maddi ve manevi destek olduklarını belirterek, "Depremzede ailelerimize elimizden geldiği kadar yanlarında olduklarımızı hissettirmek için buradayız. Yanımızda getirdiğimiz gıda ve battaniyeleri ailelerimize ulaştırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Jandarma, Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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