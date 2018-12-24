Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Sis Etkili Oldu

Adıyaman'da Sis Etkili Oldu

2 saat önce

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Adıyaman'da Sis Etkili Oldu, System.String[]
Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Adıyaman ve ilçelerinde sabah başlayan sis, gün içerisinde etkisini artırarak devam etti. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:45 Kaynak: DHA

Sabah, DHA, Adıyaman, Güncel
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