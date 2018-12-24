Adıyaman'da Sis Etkili Oldu
2 saat önce
Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman
'da, etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Adıyaman ve ilçelerinde sabah başlayan sis, gün içerisinde etkisini artırarak devam etti. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:45 Kaynak: DHA
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