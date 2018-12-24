Adıyaman'da Sis Etkili Oldu
27 dakika önce
Adıyaman'da, etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Adıyaman
'da, etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Adıyaman ve ilçelerinde sabah başlayan sis, gün içerisinde etkisini artırarak devam etti. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:00 Kaynak: DHA
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