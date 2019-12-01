Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da sis etkili oldu
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Adıyaman'da sis etkili oldu

6 saat önce

Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü.

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Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü.


Adıyaman sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Adıyaman merkezde yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Araç sürücüleri görüş mesafesinin düşmesiyle zaman zaman güçlük çekti.


Sis olumsuz koşulların yanında, kent genelini tamamen etkisi altına alarak ilginç ve güzel görüntülerin ortaya çıkmasına da neden oldu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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