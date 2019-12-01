Adıyaman'da sis etkili oldu
6 saat önce
Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü.
Adıyaman sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Adıyaman merkezde yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Araç sürücüleri görüş mesafesinin düşmesiyle zaman zaman güçlük çekti.
Sis olumsuz koşulların yanında, kent genelini tamamen etkisi altına alarak ilginç ve güzel görüntülerin ortaya çıkmasına da neden oldu. - ADIYAMAN
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sabaha kadar etkili olacak Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oldubittilere asla izin vermeyeceğiz Karamollaoğlu'ndan kamu kurumlarındaki FETÖ varlığına ilişkin açıklama: Deşifre olmamış insanlar var Saadet öğretmenin intiharı ders olmadı: Aday öğretmenlere baskı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı