Adıyaman'da sis etkili oluyor - Son Dakika

Adıyaman'da etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkili olan sis sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksamalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edilirken, sisin etkisini kaybetmesinin ardından ek seferlerin yapılacağı öğrenildi.

Adıyaman- Gölbaşı kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı, sürücüleri hız yapmamaları ve farlarını açık tutmaları konusunda uyardı.