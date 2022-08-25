BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

25.08.2022 16:53

ADIYAMAN'da, site bahçesinde bulunan bisikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'da, site bahçesinde bulunan bisikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Site içerisinde bulunan bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını fark edenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelmeye aldı. Polis ekipleri, bisikleti çalan ve görüntülerden eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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