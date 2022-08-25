BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADIYAMAN'da, site bahçesinde bulunan bisikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Site içerisinde bulunan bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını fark edenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelmeye aldı. Polis ekipleri, bisikleti çalan ve görüntülerden eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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