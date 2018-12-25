Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Soba Patlaması: 1'i Ağır 7 Yaralı

Adıyaman'da Soba Patlaması: 1'i Ağır 7 Yaralı

43 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde soba patladı.

Adıyaman'da Soba Patlaması: 1'i Ağır 7 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde soba patladı. Patlama nedeniyle 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli İsa ailesi, evdeki kömür sobasını yakmak için mazot kullandı. Mazot, yanan sobaya döküldüğü esnada patlama meydana geldi. Patlamada odada bulunan 7 kişi yaralanırken etrafa saçılan kıvılcımlar ise yangına neden oldu. Yaşanan olay nedeniyle itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ğessen İsa, eşi Secde ve çocukları Semanur, Leyla, Mahmud, Melek ve Abdullah İsa'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürürken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Semanur İsa, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:54 Kaynak: İHA

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