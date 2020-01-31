Adıyaman'da sobadan 38 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da sobadan 38 kişi zehirlendi

6 saat önce

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 38 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan 38 kişi zehirlendi, System.String[]

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 38 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kentin çeşitli mahallerinde yaşayan 38 kişi, dün akşam evlerinde sobalarını yakıp, uyudu. Sabaha karşı ise mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerini aradı.

İhbarla adreslere giden sağlık görevlileri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri  belilenen 38 kişiyi ambulanslarla farklı hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan 38 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:47 Kaynak: DHA
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