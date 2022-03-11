Adıyaman'da sobadan sızan gazdan 2 çocuk zehirlendi - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Menderes Mahallesi'ndeki evde yaşayan Karateke ailesi, çocukları Ecrin (11) ve Ferhat'ın (9) mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, çocukların sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini belirledi. İlk müdahalenin ardından 2 çocuk, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.