Adıyaman'da sobadan sızan gazdan 2 çocuk zehirlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da sobadan sızan gazdan 2 çocuk zehirlendi

11.03.2022 13:00
Adıyaman'da sobadan sızan gazdan 2 çocuk zehirlendi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Menderes Mahallesi'ndeki evde yaşayan Karateke ailesi, çocukları Ecrin (11) ve Ferhat'ın (9) mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, çocukların sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini belirledi. İlk müdahalenin ardından 2 çocuk, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Adıyaman'da sobadan sızan gazdan 2 çocuk zehirlendi
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112 Acil Çağrı, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da sobadan sızan gazdan 2 çocuk zehirlendi - Son Dakika
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