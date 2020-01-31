Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 105 kişi tedavide - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 105 kişi tedavide - Son Dakika

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 105 kişi tedavide

6 saat önce

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 105 kişi tedavideADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Servet Özer (33) yaşamını yitirdi, 150 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 105 kişi tedavide

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Servet Özer (33) yaşamını yitirdi, 150 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. 150 kişiden 45'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kentte dün gece rüzgar etkili olurken, sobalarını yaktıktan sonra uyuyan çok sayıda kişi, yakınları tarafından evlerinde baygın bulundu. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri olan 150 kişi, sağlık görevlileri ve yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Kuştepe köyünde yalnız yaşayan, 3 çocuk babası Servet Özer ise kendisinden haber alamayıp, eve gelen yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Özer, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Servet Özer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Karbonmonoksitten zehirlenen ve tedavisi tamamlanan 45 kişi, hastanelerden taburcu edilirken, diğer kişilerin ise tedavisine devam ediliyor.

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 105 kişi tedavide

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 105 kişi tedavide - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]