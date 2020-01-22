Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 farklı adreste sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Şükran Arı (46), kendisinin yanı sıra çocukları Rüveyda (16), Rabia (14) ve Hayrunisa'nın (10) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık görevlilerinden yardım istedi.

Ambulanslarla evlerinden alınan aile fertleri, Kahta Devlet Hastanesine götürüldü.

Aile fertlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Salkımbağı köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Saadet (30), Melisa (14), Enes (11) ve Rezzan Köse (2) ile Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.