Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü - Son Dakika

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Çetin'in cenazesi, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz