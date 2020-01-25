Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü - Son Dakika

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Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
6 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:04 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kızılin köyünde yalnız yaşayan Ayşe Çetin'i (90) evinde hareketsiz bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Çetin'in cenazesi, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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