Adıyaman'da sobadan zehirlenen 15 kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da sobadan zehirlenen 15 kişi, hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

ADIYAMAN merkez ve ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen toplam 15 kişi, kaldırıldığı hastanelerde tedaviye alındı.

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 15 kişi, hastaneye kaldırıldı, System.String[]

ADIYAMAN merkez ve ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen toplam 15 kişi, kaldırıldığı hastanelerde tedaviye alındı.

Kent merkezi ile Samsat, Kahta, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde 15 kişi, dün akşam evlerinde sobalarını yakıp, uyudu. Sabaha karşı uyanan 15 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerini aradı. İhbarla evlere giden sağlık görevlileri, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiğini belirlediği 15 kişi ambulanslarla hastanelere götürdü. Tedaviye alınan 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Gölbaşı, Samsat, Besni, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
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