Adıyaman'da sobadan zehirlenen 17 kişi, tedaviye alındı - Son Dakika

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Adıyaman'da sobadan zehirlenen 17 kişi, tedaviye alındı
6 saat önce
ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:41 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Kent merkezi ile ilçelerde dün akşam evlerinde sobalarını yakıp uyuyan 17 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan 17 kişi, ihbarlar üzerine adreslere giden ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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