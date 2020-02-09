Adıyaman'da sobadan zehirlenen 17 kişi, tedaviye alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da sobadan zehirlenen 17 kişi, tedaviye alındı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 17 kişi, tedaviye alındı, System.String[]

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent merkezi ile ilçelerde dün akşam evlerinde sobalarını yakıp uyuyan 17 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan 17 kişi, ihbarlar üzerine adreslere giden ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:41 Kaynak: DHA
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