Adıyaman'da Sobadan Zehirlenen 4 Kişi, Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde İmam Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Türkan Özkan, Huriye
Özer, Muhammed Özkan ile Keziban Tunç mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişi, Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:33 Kaynak: DHA
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