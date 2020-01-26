Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı, System.String[]

ADIYAMAN'da, evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan Baba ailesi, dün akşam evlerinde sobayı yakıp, uyudu. Bu sabah mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan aile bireyleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirlediği 4 kişiyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:14 Kaynak: DHA
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