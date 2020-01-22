Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi tedaviye alındı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 aileden 9 kişi hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Gazi ve Turgut Özal Mahalleleri ile Salkımbağı köyünde yaşayan Arı, Akgün ve Köse aileleri, dün akşam soba yakıp yattı. Sabah olduğunda ise 3 aileden 9 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerini aradı. Sağlık görevlileri tarafından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 9 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.