Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi tedaviye alındı - Son Dakika

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi tedaviye alındı

13 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 aileden 9 kişi hastanede tedaviye alındı.

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi tedaviye alındı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 aileden 9 kişi hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Gazi ve Turgut Özal Mahalleleri ile Salkımbağı köyünde yaşayan Arı, Akgün ve Köse aileleri, dün akşam soba yakıp yattı. Sabah olduğunda ise 3 aileden 9 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerini aradı. Sağlık görevlileri tarafından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 9 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Turgut Özal, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:11 Kaynak: DHA
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