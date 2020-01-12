Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü - Son Dakika

Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü

16 dakika önce

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen zihinsel ve bedensel engelli Emine Akın (78) ile kızı Remziye Akın (54) hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü, System.String[]

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen zihinsel ve bedensel engelli Emine Akın (78) ile kızı Remziye Akın (54) hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Dağ Kuyucak köyünde meydana geldi. Bedensel ve zihinsel engelli Emine Akın, kızları Remziye, Zeliha Akın (50) ile torunu Ahmet İlhan'dan (32) haber alamayan yakınları eve geldi. Evde 4 kişiyi baygın halde bulanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde Emine Akın ile kızı Remziye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen Zeliha Akın ile yaşamını yitiren Remziye Akın'ın oğlu Ahmet İlhan ile ilk müdahalelerinin ardından ambulansla tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Zeliha Akın ve Ahmet İlhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın cansız bedenleri ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.


Ahmet İlhan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü
Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı

Son Dakika Haberleri
13:53 Bahçeli: "Irak, Suriye ve Libya'nın toplumsal huzura kavuşması temel tercih ve beklentimizdir" - Son Dakika
13:52 İdlib'ten göç eden siviller için 6 TIR insani yardım - Son Dakika
13:51 DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika
13:50 8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı - Son Dakika
13:50 Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok - Son Dakika
12:49 Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
12:34 İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 13:55:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]