ADIYAMAN'da yalnız yaşayan Erkan Yakıcı (44), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Yakıcı'dan haber alamayan komşuları, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, girdikleri evde hareketsiz yatan Erkan Yakıcı'yı görünce sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yakıcı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yakıcı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Yakıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.