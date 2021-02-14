Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika

Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü. Kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren Gölbaşı'ndaki meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı. İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi. Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi. Kahta ilçesinde ise 26 noktada uygulama ve kontrol noktası oluşturuldu.

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