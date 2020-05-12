Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı - Son Dakika

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için devletin tüm kurumlarıyla birçok tedbir aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59'dan itibaren başlanılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır."