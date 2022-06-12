Adıyaman'da sokağı saran kötü koku sonrası harekete geçen ekipler, evde çürümüş ceset buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da sokağı saran kötü koku sonrası harekete geçen ekipler, evde çürümüş ceset buldu

12.06.2022 17:53

Adıyaman'da bir sokakta çevreye yayılan kötü koku sonrası emniyet ekipleri inceleme için harekete geçirdi. Ekipler, kokunun kaynağının 4 gündür kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki bir adamın cansız bedeninden geldiğini tespit etti.

İmamağa Mahallesi 1914 Sokak içerisinde kötü kokuların geldiği ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk etti.

KOKUNUN KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Koku şikayetiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde kokunun yalnız başına yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Ergin'e (42) ait evden geldiğini tespit etti.

Sokağı kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Ergin'in ikamet kapısı ekipler tarafından açılarak içeriye girildi. Ekipler, ikamet içerisinde Ergin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Sokağı kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı

CESET ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Cesedi çürümeye başlayan Mehmet Ergin'in şeker ve kanser hastası olduğu öğrenildi. Ergin'in cenazesi, polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sokağı kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı
Sokağı kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı
YORUMLAR
500
Mahalleyi kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı Mahalleyi kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Mehmet Ergin, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da sokağı saran kötü koku sonrası harekete geçen ekipler, evde çürümüş ceset buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 18:09:35. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da sokağı saran kötü koku sonrası harekete geçen ekipler, evde çürümüş ceset buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement