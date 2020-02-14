Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Adıyaman'da etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için su, yem ve mama bırakıldı.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütüyor.

Ekipler, mobil araçlarla dolaşarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideriyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde zorlu hava şartlarından etkilenen sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kentte sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Işık, "Kent genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu birçok bölgede yemek ve su ihtiyaçlarını gideriyoruz." dedi.