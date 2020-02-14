Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Adıyaman'da etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için su, yem ve mama bırakıldı.

Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Adıyaman'da etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için su, yem ve mama bırakıldı.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütüyor.

Ekipler, mobil araçlarla dolaşarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideriyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde zorlu hava şartlarından etkilenen sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kentte sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Işık, "Kent genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu birçok bölgede yemek ve su ihtiyaçlarını gideriyoruz." dedi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması
Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti

Son Dakika Haberleri
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:06:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]