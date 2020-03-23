Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
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Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için parklara yem ve su bıraktı.

Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için parklara yem ve su bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında kafe ve restoranların salgına karşı kapatılması, sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlerin evlerinden çıkamaması nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, kentteki parklara sokak hayvanları için yem ve su bıraktı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın sebebiyle mama ve su ihtiyaçlarını temin etmek için daha çok

hassasiyet gösterelim. Sessiz dostlarımızın sevgi ve merhamete muhtaç olduğunu

unutmamalıyız."

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:54 Kaynak: AA

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