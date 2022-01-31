Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuğa psikolojik destek veriliyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuğa psikolojik destek sağlanıyor.

Onevler köyü Kozağaç mezrasında önceki gün sokak köpeğinin saldırısına uğramasının ardından Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopterle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Ayhan Altuntaş'ın tedavisi sürüyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Uygun, AA muhabirine, çocuğun tedavisinin devam ettiğini ve gerekli aşıların yapıldığını söyledi.

"Hasta, askeri helikopterle bize geldi. İlk tedavisini ve cerrahi işlemleri yaptık." diyen Uygun, şunları ifade etti:

"Şu anda hastamız iyi, antibiyotik süreci başladı. Hasta, kafa bölgesinden çok sayıda yara aldığı için gözlem altında tutuyoruz. Buradan taburcu edildikten sonra tekrar aynı yere dönecekleri için taburcu etmek biraz riskli. Enfeksiyon ve kuduz açısından riskli olduğu için ilk 10 günü hastanede geçirmesi gerekmekte. Çocuğumuzun genel durumu iyi. Biraz korku hakimdi kendisinde, psikolojik tedavisini de başlattık."

Onevler köyü Kozağaç mezrasında yaşayan Ayhan Altunbaş, 29 Ocak'ta sokak köpeğinin saldırısına uğramış, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşmak için Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopter devreye girmişti. Helikopterle Adıyaman Havalimanı'na getirilen Altunbaş, ambulansla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti.