Sokak ortasında bıçaklanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Adıyaman'da, sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın ailesinin, cinayet zanlısıyla ilgili birçok kez emniyete suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden yaşanılan tartışmalardan dolayı aralarında husumet olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Mahmut Çekim ile B.D., isimli şahıs, Yeni Mahalle Cemevi yakınlarında karşılaştı. Yaşlı adamın önünü kesen B.D., yanında getirdiği bıçakla Mahmut Çekim'i bacağından ve karın bölgesinden bıçakladı. Mahmut Çekim, kanlar içerisinde yere yığılırken B.D. ise olay yerinde bulunan motosikletine binerek hızla kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut Çekim, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmut Çekim'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahsı kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan ve daha sonra emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Katil zanlısı hakkında suç duyurusunda bulunulmuş

Sokak ortasında, kendi evinin önünde, B.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Çekim ve ailesinin, olaydan önce B.D. tarafından defalarca rahatsız edildiği öğrenildi.

Öte yandan B.D. hakkında ise cinayet olayından önce defalarca emniyete suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. B.D. isimli şahsın Adıyaman Adliyesindeki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN