Sokak ortasında bıçaklanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak ortasında bıçaklanan yaşlı adam hayatını kaybetti

24.08.2022 14:47
Sokak ortasında bıçaklanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Adıyaman'da, sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Adıyaman'da, sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın ailesinin, cinayet zanlısıyla ilgili birçok kez emniyete suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden yaşanılan tartışmalardan dolayı aralarında husumet olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Mahmut Çekim ile B.D., isimli şahıs, Yeni Mahalle Cemevi yakınlarında karşılaştı. Yaşlı adamın önünü kesen B.D., yanında getirdiği bıçakla Mahmut Çekim'i bacağından ve karın bölgesinden bıçakladı. Mahmut Çekim, kanlar içerisinde yere yığılırken B.D. ise olay yerinde bulunan motosikletine binerek hızla kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut Çekim, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmut Çekim'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahsı kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan ve daha sonra emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Katil zanlısı hakkında suç duyurusunda bulunulmuş

Sokak ortasında, kendi evinin önünde, B.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Çekim ve ailesinin, olaydan önce B.D. tarafından defalarca rahatsız edildiği öğrenildi.

Öte yandan B.D. hakkında ise cinayet olayından önce defalarca emniyete suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. B.D. isimli şahsın Adıyaman Adliyesindeki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Kenevir yetiştiren 1 şahıs tutuklandı Kenevir yetiştiren 1 şahıs tutuklandı Molozların arasında sıkışan köpek kurtarıldı Molozların arasında sıkışan köpek kurtarıldı Defterdarlık binası önünde kavga Defterdarlık binası önünde kavga
Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında bıçaklanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:30 Marmara ve Ege'de 8 ilde sağanak, 4 ilde ise yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:43:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sokak ortasında bıçaklanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement