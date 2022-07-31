Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

31.07.2022 14:03
Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, sokak ortasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edilen alkollü şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sokak ortasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edilen alkollü şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi Türkiye Petrolleri Ortaokulu yakınlarında M.K., isimli alkollü şahıs henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı. Tekme ve tokat dövülen M.K., yaralandı.

M.K'nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın yaralı olduğunu fark ederek sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu' ndan sağlık sektörüne büyük yardım Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu' ndan sağlık sektörüne büyük yardım
Kaynak: İHA

Adıyaman, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
13:14 Ali Koç'un "Özür dilemeli" diyerek çıkış yaptığı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan ılımlı cevap: Mektup ve açıklama için Fenerbahçe'ye teşekkürler
13:10 Putin yeni Rus füzesiyle gözdağı verdi: Sesten dokuz kat hızlı yol alabilen yeni zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor
12:52 Konser verdiği esnada üzerine telefon fırlatılan şarkıcı Ece Seçkin isyan etti: Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 14:03:32. #1.12#
SON DAKİKA: Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement