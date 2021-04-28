Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı - Son Dakika

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı

28.04.2021 21:15

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı Sokak ortasında koca dehşeti Adıyaman'da boşanmak istediği kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı

Sokak ortasında koca dehşeti

ADIYAMAN - Adıyaman'da boşanmak istediği kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesi Seyda Camii yakınlarında İslam M., isimli bir şahıs kendisinden boşanmak isteyen Fatma M. (23), isimli eşiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma ile birlikte İslam M., yanında getirdiği bıçakla eşini bıçaklamaya başladı. Boşanmak istediği kocası tarafından sokak ortasından dehşeti yaşayarak defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Fatma M., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri Fatma M'nin yardımına koşarak durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar eşini bıçaklayan İslam M'yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istedi. Bu esnada İslam M., kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara da bıçak çekerek olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma M., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri cani kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, İslam, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı - Son Dakika


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