Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı

18.01.2023 00:09

Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı Çocuğun kaçırılma anı kameralara yansıdı Acılı aile çocuklarının bulunmasını istiyor Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu bir kişi tarafından kaçırıldı.

Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldıÇocuğun kaçırılma anı kameralara yansıdıAcılı aile çocuklarının bulunmasını istiyor
ADIYAMAN - Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu bir kişi tarafından kaçırıldı. Şahsın çocuğu elinden tutup kaçırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Usu ve Lemia Şeyho çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Hele Usu, bir kişi tarafından kaçırıldı.Anne Lemia Şeyho, bir süre sonra kızının eve gelmediğini görünce çevreyi araştırdı. Ancak çocuk bulunamayınca mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri sokakta bulunan iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kayıp çocuk ve şahsın bulunması için polisler seferber oldu.Kaçırılma anı kameradaÖte yandan, çocuğun kaçırılma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında 30-35 yaş aralığındaki bir kişi sokak içerisinde küçük çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, bir süre çocuğu izledikten sonra ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı görülüyor.Gözyaşı sel olan anne ve baba çocuklarının başına bir şey gelmeden bulunmasını istedi. Çocuğunu kaçıran şahsı tanımadığını ve kimseyle husumeti olmadığını dile getiren baba Ahmet Usu, "Diğer çocuğumu okuldan alıp eve geldim. Baktım hanım sokakta geziyor. 'Ne oldu' diye sorduğumda bana çocuğumuzun kaybolduğunu söyledi. Bütün sokakları gezdim. Komşumuz Hüseyin Çavuş'un yanına gittim çocuğu görüp görmediğin sordum. Komşumuz polise haber verdi. Polisler gelip kameraları inceledi. Kameralarda bir kişi çocuğumun elinden tutup götürüyor. Ben bu şahsı tanımıyorum" dedi."Çocuğumu geri getirsin"Anne Lemia Şeyho ise, "Sokaktaydı, kendisini eve gelmesi için çağırdım. Geleceğini söyledi. Dışarı çıktım etrafa baktım bulamadım. Sağa baktım, sola baktım, yoktu. Çocuğumu kaçıran şahsa sesleniyorum. Çocuğumu geri getirsin. Sadece getirmesini istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Allah çocuğumuzu hayırlısıyla bize kavuştursun" dedi.Mahalle sakini Hüseyin Çavuş, "Kameralara baktığımızda bir şahsın çocuğun kolunu tutup, iş yerimizin önünden geçtiğini gördük. Polis arkadaşlar çevre kameraları izledi. Saat 13.00'dan bu yana çocuk aranıyor. Bu şahsı daha önce hiç görmedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Hüseyin Çavuş, Adıyaman, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı - Son Dakika
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