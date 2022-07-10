ADIYAMAN'DA SON 6 AYDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 72 TUTUKLAMA - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA SON 6 AYDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 72 TUTUKLAMA

10.07.2022 19:41

ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından son 6 ayda uyuşturucu satıcılarına yönelik 83 adrese düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 83 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından son 6 ayda uyuşturucu satıcılarına yönelik 83 adrese düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 83 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 72'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik Şubat ayında başlatılan fiziki ve teknik takip sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile birlikte 6 ayda 83 adrese baskın yaptı.

ARAMALARDAN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından 83 adreste yapılan aramalarda 12 kilogram esrar maddesi, 3 kilogram metamfetamin maddesi, bin 282 adet uyuşturucu hap, 300 gram sentetik kannabinoid maddesi, 295 gram eroin. 258 kök kenevir bitkisi ile 11 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ve silahlara el koyan ekipler, 83 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 83 şüpheliden 72'si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA SON 6 AYDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 72 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA SON 6 AYDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 72 TUTUKLAMA - Son Dakika
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