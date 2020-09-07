Adıyaman'da son iki günde 135 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 135 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, son iki günde farklı mahallelerdeki 135 evde karantina başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:29 - Kaynak: AA
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