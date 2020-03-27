Adıyaman'da sosyal medyada terör propagandası yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Adıyaman'da sosyal medyada terör propagandası yapan kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde 1 şüphelinin sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütleri lehine propaganda yaptığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Açıklamada terörle mücadele kapsamında aralıksız devam eden operasyonlar neticesinde, kış üslenmesi için hazırlanan sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildiği ve sığınağın imha ediliği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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