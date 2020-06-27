Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı - Son Dakika

Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişinin sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığını belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Adıyaman 'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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