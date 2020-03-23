Adıyaman'da su borcu bulunanların kesintileri ertelendi - Son Dakika

Adıyaman'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında borçtan dolayı su kesintilerinin ertelendiği bildirildi.

Adıyaman Belediye'sinden den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamından hijyenin önemine değinilerek, şunlara yer verildi:

"Borcundan dolayı suyu kesilecek olan konutların borçlarının 19 Nisan

2020 tarihine kadar 1 ay süreyle ertelenmesi kararını alındı. Hijyenin en önemli husus olduğu şu günlerde

vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam

edeceğiz."