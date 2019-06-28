Adıyaman'da su deposunda boya yapan kişi zehirlendi
1 saat önce
Adıyaman'da su deposunu boyayan kişi zehirlendi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:45 Kaynak: AA
'da su deposunu boyayan kişi zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Bahattin Çabuker (71) Vartana Mahallesi'ndeki evinde boyamak için girdiği su deposunda bayıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çabuker'in, zehirlendiği belirlendi.
Çabuker'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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