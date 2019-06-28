Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da su deposunda boya yapan kişi zehirlendi
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Adıyaman'da su deposunda boya yapan kişi zehirlendi

1 saat önce

Adıyaman'da su deposunu boyayan kişi zehirlendi.

Adıyaman'da su deposunda boya yapan kişi zehirlendi, System.String[]
Adıyaman'da su deposunu boyayan kişi zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Bahattin Çabuker (71) Vartana Mahallesi'ndeki evinde boyamak için girdiği su deposunda bayıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çabuker'in, zehirlendiği belirlendi.
Çabuker'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:45 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
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