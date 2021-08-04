Adıyaman'da 4 metrelik su kuyusuna düşen köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dardoğan Köyü yakınlarında 4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği fark eden köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Ekipler, ip ve halatlarla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Kurtarılan köpek doğaya salındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika