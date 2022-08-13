Edilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Taşlıca Köyü'nde bulunan bir su kuyusuna düşen yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, oksijen tüpleri kullanarak halat yardımıyla kuyuya indi. Metan gazına karşı güvenlik önlemlerini tamamlayarak kuyuya inen AFAD ekipleri, burada bulunan köpeği kurtardı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

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