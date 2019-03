Adıyaman'da Su Ürünleri Avlanma Yasağı Başlayacak

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, su ürünlerinin avlanma yasağının başlayacağını duyurdu.

Alan, yaptığı yazılı açıklamada, Adıyaman'da her yıl balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme döneminde baraj, göl, gölet ve akarsularda her türlü su ürünlerinin avlanmasının yasaklandığını belirtti.



Bu sene de ilde 1 Nisan-30 Haziran 2019 tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanacağını ifade eden Alan, şunları kaydetti:



"Bu dönemde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal (elde etme, üretim) yerler civarında istihsal vasıtası bulundurulmaz.

Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan iç su balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur."



Alan, avlanma yasağı süresince hükümlere uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacağını belirtti.

