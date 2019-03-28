Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Su Ürünleri Avlanma Yasağı Başlayacak

Adıyaman'da Su Ürünleri Avlanma Yasağı Başlayacak

20 dakika önce

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, su ürünlerinin avlanma yasağının başlayacağını duyurdu.

Adıyaman'da Su Ürünleri Avlanma Yasağı Başlayacak, System.String[]
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, su ürünlerinin avlanma yasağının başlayacağını duyurdu.

Alan, yaptığı yazılı açıklamada, Adıyaman'da her yıl balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme döneminde baraj, göl, gölet ve akarsularda her türlü su ürünlerinin avlanmasının yasaklandığını belirtti.

Bu sene de ilde 1 Nisan-30 Haziran 2019 tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanacağını ifade eden Alan, şunları kaydetti:

"Bu dönemde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal (elde etme, üretim) yerler civarında istihsal vasıtası bulundurulmaz.
Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan iç su balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur."

Alan, avlanma yasağı süresince hükümlere uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 19:10:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Su Ürünleri Avlanma Yasağı Başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]