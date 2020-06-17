Adıyaman'da sulama kanalına düşen boğa kurtarıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sulama kanalına düşen boğa, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Dilektepe köyünde Ahmet Karakaya'ya ait boğa, köyün yakınında bulunan sulama kanalına düştü.
Karakaya ve köylülerin çabası sonuç vermeyince itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.
Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, sulama kanalındaki boğayı vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Hayvanın sahibi Ahmet Karayakaya, boğasının kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek ekiplere teşekkür etti.