Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Vartana Köyünde eski sulama kanalına düşen ineği fark eden vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde inek sağ salim bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. İneğin kurtarılmasına sevinen inek sahibi, AFAD ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

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