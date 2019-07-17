Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
1 saat önce
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:05 Kaynak: AA
'ın Samsat
ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Suriyeli Hatice Ramo (10) Yarımbağ Köyü'nde serinlemek için sulama kanalına girdi. Çocuğun suda çırpındığını gören yakınları, Ramo'yu sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Hatice Ramo'nun cesedi otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Rusya'da feci olay: Savaş uçağı evin balkonundan içeri girdi Öldü sanılan küçük Hiranur, kazadan 37 gün sonra ilk kez görüntülendi TBMM çocuk ölümlerinin araştırılmasına karar verdi Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama